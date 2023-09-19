ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19 сентября, 20:04

Суд Петербурга вернул полиции два протокола на задержанных на площади Ленина активистов

фото ЗакС политика Суд Петербурга вернул полиции два протокола на задержанных на площади Ленина активистов

Калининский районный суд Петербурга вернул материалы двух административных дел Марины Загородневой и Виталия Иоффе в полицию для доработки, об этом пишет MR7.ru.

Днем в воскресенье, 17 сентября, Загороднева и Иоффе вышли на площадь Ленина с плакатами пацифистского характера. Там они простояли полчаса, а потом переместились к палатке с приемом на контрактную службу, но оттуда их попросили уйти сотрудники полиции. Активисты вернулись на площадь.

Однако через два часа правоохранители вернулись к пикетчикам. По словам Иоффе, он уведомлял администрацию Калининского района о проведении пикета и отказа не получал, но сотрудники правопорядка все равно посадили пикетчиков в машину и отвезли в 21-й отдел полиции.

Как уточнил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский, по итогу событий 17 сентября на активистов было составлено три протокола: у Загородневой по ч.2 ст.20.2 КоАП, у Иоффе – по ч.2 ст. 20.2 КоАП и по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Суд вернул полиции на доработку протокол в отношении Загородневой по "митинговой" статье и протокол о дискредитации армии в отношении Иоффе. Рассмотрение дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП в отношении Иоффе суд отложил до 27 сентября.

Фото: ЗАКС.ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама