Суд Петербурга вернул полиции два протокола на задержанных на площади Ленина активистов

Калининский районный суд Петербурга вернул материалы двух административных дел Марины Загородневой и Виталия Иоффе в полицию для доработки, об этом пишет MR7.ru.

Днем в воскресенье, 17 сентября, Загороднева и Иоффе вышли на площадь Ленина с плакатами пацифистского характера. Там они простояли полчаса, а потом переместились к палатке с приемом на контрактную службу, но оттуда их попросили уйти сотрудники полиции. Активисты вернулись на площадь.

Однако через два часа правоохранители вернулись к пикетчикам. По словам Иоффе, он уведомлял администрацию Калининского района о проведении пикета и отказа не получал, но сотрудники правопорядка все равно посадили пикетчиков в машину и отвезли в 21-й отдел полиции.

Как уточнил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский, по итогу событий 17 сентября на активистов было составлено три протокола: у Загородневой по ч.2 ст.20.2 КоАП, у Иоффе – по ч.2 ст. 20.2 КоАП и по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Суд вернул полиции на доработку протокол в отношении Загородневой по "митинговой" статье и протокол о дискредитации армии в отношении Иоффе. Рассмотрение дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП в отношении Иоффе суд отложил до 27 сентября.

Фото: ЗАКС.ру