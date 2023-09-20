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Силовики пришли с обысками в МРЭО Петербурга

фото ЗакС политика Силовики пришли с обысками в МРЭО Петербурга

В Петербурге экономическая полиция устроила масштабную операцию в связи с работой местных Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) ГИБДД, передает 20 сентября 47news. По данным издания, обыски связаны с деятельностью кол-центра, предоставлявшем услуги по ускорению регистрации машин.

Обыски и выемка документов происходят в МРЭО № 2 в Ломоносове, № 6 на улице Летчика Паршина и № 17 на Лабораторном проспекте, на очереди стоят другие отделы. Также силовики наведались приблизительно в 25 городских квартир. Как утверждается, в нескольких случаях обыски прошли у действующих сотрудников ГИБДД.

По информации портала, утренние визиты связаны с уголовным делом о получении взяток организованной группой (ч. 5 ст. 290 УК РФ), возбужденным Следственным комитетом. Согласно данным "Фонтанки", всего планируется провести приблизительно 30 обысков, в них задействованы около 100 полицейских и следователей.

Фото: ЗАКС.Ру


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