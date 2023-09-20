Вишневский попросил проверить правомерность взимания платы за уборку участков перед домами

В Петербурге следует проверить правомерность взимания платы за уборку принадлежащих городу территорий перед многоквартирными домами, считает депутат Заксобрания Борис Вишневский. Своими соображениями он поделился в обращении на имя вице-губернатора Евгения Разумишкина, текст послания парламентарий опубликовал 20 сентября в своем Telegram-канале.

В своем обращении Вишневский попросил обязать главу Жилинспекции Петербурга провести проверку в связи со взиманием платы с собственников квартир за уборку и очистку земельных участков, находящихся в собственности публично-правовых образований. Попутно он призвал запретить управляющим компаниям собирать деньги на эти цели и предложил обязать их вернуть плательщикам полученные излишки за три года.

"Не может быть начислена плата за уборку и очистку земельного участка, не входящего в состав общего имущества МКД [многоквартирного дома]", — написал Вишневский в своем обращении. По словам депутата, к нему поступают обращения от граждан с вопросами о правомерности сбора денег на уборку таких территорий. В тексте письма он указал три здания в разных районах города, жители которых сигнализировали о подобной проблеме.

Фото: ЗАКС.Ру