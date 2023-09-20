В Петербурге будут отмечать День Ленинградского народного ополчения

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 20 сентября приняли в первом чтении законопроект об учреждении новой памятной даты - Дня Ленинградского народного ополчения. Его будут отмечать 23 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ внесен лидерами всех фракций, представленных в парламенте. Автором законопроекта выступила глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

"Ленинградское народное ополчение не только сыграло важную роль во время героической обороны Ленинграда, но в целом оказало значительное влияние на ход Великой Отечественной войны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат Шишкина с трибуны отметила, что судьба большинства ополченцев неизвестна, а многие числятся пропавшими.

К концу сентября 1941 года в Ленинграде общая численность ополчения насчитывала около 160 тысяч человек: десять дивизий, 14 пулеметно-артиллерийских батальонов, семь истребительно-партизанских полков, несколько истребительных батальонов и других формирований. С 29 июня по 23 сентября 1941 года штаб Ленинградской армии народного ополчения находился в Мариинском дворце, где сегодня заседают депутаты парламента.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру