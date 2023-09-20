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Новости 11:21

Памфилова: Мы ушли от избирательного крепостного права

фото ЗакС политика Памфилова: Мы ушли от избирательного крепостного права

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пресс-конференции ТАСС 20 сентября рассказала о развитии избирательной системы за 30 лет. Она отметила, что введено много новаций.

- Есть избирательные стандартны, которые мы разработали и применяем. Это и "мобильный избиратель" - наше достижение, когда мы сняли все барьеры, расстояния, когда человек не привязан к избирательному участку - то есть ушли от избирательного крепостного права, - сказала Памфилова.

Она добавила, что развивается и дистанционное электронное голосование, и QR-коды на протоколах, и видеонаблюдение, и комплексы обработки избирательных бюллетеней. В России требования к избирательной системе самые высокие в мире, отметила глава ЦИК.

Напомним, в 2023 году отмечается 30-летие избирательной системы России. В честь этого в стране проходят различные выставки и мероприятия. 

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС


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