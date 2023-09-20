Памфилова не исключила многодневное голосование на выборах президента в 2024 году

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года возможно проведение многодневного голосования. Об этом она заявила на пресс-конференции ТАСС 20 сентября.

Памфилова отметила, что многодневное голосование было придумано "не от хорошей жизни" - была пандемия коронавируса. Тогда избиратели почувствовали, насколько это удобно, уверена глава ЦИК. Она со ссылкой на опросы сказала, что люди привыкли и от общества есть запрос. С этим нельзя не считаться, заявила Памфилова.

- Создавая многообразие форм, мы даем человеку выбор. Удобнее ему в воскресенье - хорошо. Может быть он сейчас на сталелитейном заводе работает, или первый раз у него выходной, [и он решил] уехать на рыбалку куда-то далеко - значит, у него есть возможность в пятницу или субботу проголосовать, - сказала глава Центризбиркома.

Она уточнила, что решение о трехдневном голосовании будет приниматься уже во время президентской кампании.

Напомним, впервые многодневное голосование в России провели в 2020 году. Тогда в стране одобряли поправки в Конституцию.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру