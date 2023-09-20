В Госдуме предложили выдворять мигрантов за административные правонарушения

Депутаты из фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Сергей Леонов и Дмитрий Свищев внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ужесточить ответственность за некоторые административные правонарушения, об этом сообщили в соцсетях партии.

Парламентарии предлагают не просто выписывать штрафы за нелегальное пересечение госграницы, теневой заработок или нарушение миграционных правил, а выдворять приезжих граждан из страны. В действующей редакции КоАП выдворение за нарушение по перечисленным статьям уже предусмотрено, но не является обязательной мерой.

Депутаты ссылаются на данные МВД – за последние три года преступность среди мигрантов выросла на 25%.

"Считаем, что выдворение мигрантов, в первую очередь нелегальных, должно быть обязательным и безальтернативным – наряду со штрафом", – появилось заявление депутата Ярослава Нилова в Telegram-канале фракции.

Фото: ЗАКС.ру