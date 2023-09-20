ФСБ обвинила жителя Барнаула в попытке отравить воду для мобилизованных

Житель Барнаула в Алтайском крае задержан по подозрению в попытке отравления воды, которую могли выпить мобилизованные, сообщило 20 сентября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Задержанному предъявлены обвинения в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30 — ст. 275 УК РФ) и покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ).

О задержанном известно, что он родился в 1981 году. В соцсетях он якобы самостоятельно вышел на неких граждан Украины, которым заявил о готовности поддержать ВСУ. При этом он будто бы выражал "радикальные взгляды на политический курс" в России.

"В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих", — цитирует информагентство сообщение ФСБ. Весь процесс отравления барнаулец фиксировал на видео, утверждают в спецслужбе. Ролик он отправил украинским вербовщикам, военнослужащие не успели выпить отравленную воду.

Задержанному предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру