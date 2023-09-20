Прокуратура отсудила 100 тысяч рублей для пенсионера, упавшего из-за наледи у входа в вестибюль "Василеостровской"

Петербургская прокуратура отсудила в пользу петербуржца 100 тысяч рублей за падение на ступеньках вестибюля станции метро "Василеостровская" из-за наледи, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению пенсионера, который в феврале 2023 года упал из-за наледи на ступеньках у входа в вестибюль станции метро "Василеостровская" и получил травму.

Из-за произошедшего мужчина сильно повредил руку, медики зафиксировали закрытый перелом пальца на правой руке.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что падение произошло из-за плохой уборки ООО "ПромТехСервис". Прокурор района обратился в суд с защитой прав пенсионера и иском на сумму 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Фото: ЗАКС.ру