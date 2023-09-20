Глава Всеволожского района подал в отставку

Глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский сообщил 20 сентября об уходе с занимаемого поста. Нынешняя среда стала его последним днем на этой должности.

"Уважаемые жители самого лучшего района. С завтрашнего дня я прекращаю исполнять полномочия главы администрации Всеволожского района. Губернатор принял мою отставку", — написал Низовский в своем Telegram-канале.

Временно исполняющей обязанности главы района назначена замглавы администрации по финансам Анна Попова.

О причинах ухода в посте Низовского ничего не говорится. По информации 47news, чиновник объяснял увольнение желанием заняться своим здоровьем.

Фото: Telegram-канал Андрея Низовского