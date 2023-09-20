ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:44

Глава Всеволожского района подал в отставку

фото ЗакС политика Глава Всеволожского района подал в отставку

Глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский сообщил 20 сентября об уходе с занимаемого поста. Нынешняя среда стала его последним днем на этой должности.

"Уважаемые жители самого лучшего района. С завтрашнего дня я прекращаю исполнять полномочия главы администрации Всеволожского района. Губернатор принял мою отставку", — написал Низовский в своем Telegram-канале.

Временно исполняющей обязанности главы района назначена замглавы администрации по финансам Анна Попова. 

О причинах ухода в посте Низовского ничего не говорится. По информации 47news, чиновник объяснял увольнение желанием заняться своим здоровьем.

Фото: Telegram-канал Андрея Низовского


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама