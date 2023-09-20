ЗакС Петербурга запустит конкурс на создание логотипа к 30-летию парламента

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 20 сентября приняли за основу проект постановления об учреждении конкурса для творческой молодежи на создание логотипа к 30-летию парламента, которое будут отмечать в 2024 году. Призовой фонд составит 90 тысяч рублей.

Оценивать работы будут по следующим критериям: адекватность, уникальность, масштабируемость и читаемость при печати на разных материалах. Сами логотипы должны быть ясными, распознаваемыми, лаконичными и соответствовать требованиям законодательства.

К конкурсу будут допущены петербургские студенты, которые проходят обучение по художественным направлениям в Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, академии Штиглица и других профильных вузах. Каждый участник сможет представить лишь один вариант логотипа.

Депутат Всеволод Беликов поинтересовался, почему в конкурсе не могут принять участие студенты технических специальностей. "Яблочник" Александр Шишлов пояснил, что среди представленных на конкурс желают видеть работы, подготовленные хотя бы с минимальными художественными навыками.

По итогам конкурса комиссия выберет трех призеров. Они получат 50, 30 и 10 тысяч рублей. Прием заявок будет длиться два месяца – с 25 сентября до 24 ноября. Победителей объявят не позднее 8 декабря.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.ру