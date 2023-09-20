Автор слов о бомбе в Пулково получил полтора года условно

Московский районный суд Петербурга вынес решение по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ) в отношении Леонида Аитова. Гражданин получил условный срок за слова о бомбе в багаже, произнесенные при предполетном досмотре в аэропорту Пулково.

Как установил суд, инцидент произошел около полуночи 7 июля на третьем этаже терминала в аэропорту Пулково. Находясь в зоне предполетного досмотра внутренних воздушных линий у рентгено-телевизионного интроскопа, Аитов сообщил инспектору по досмотру о том, что несет бомбу в ручной клади.

"Далее сотрудниками ЦКС ЛО МВД России в аэропорту Пулково, ИТО ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по г. СПб и ЛО было проведено обследование ручной клади Аитова, в ходе которого взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было", — рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Суд признал Аитова виновным и назначил ему полтора года условно с испытательным сроком длительностью два с половиной года.

Фото: ЗАКС.Ру