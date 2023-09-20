В Госдуме рассмотрят инициативу о защите единственного ипотечного жилья

Комитет Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям порекомендовал депутатам принять в первом чтении поправки в закон, по которому единственное жилье, взятое в ипотеку, не будет изыматься в случае банкротства гражданина, об этом пишет ТАСС.

Инициаторами законопроекта стали депутаты фракции "Единая Россия" Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко.

Законопроект должен дать возможность судам утверждать отдельный план реструктуризация долгов за единственное ипотечное жилье ради его сохранения.

"Это станет возможным при условии заключения мирового соглашения и обязательной оплаты гражданином-должником своего долга перед залоговым кредитором. Такой механизм позволит сохранить единственное жилье за гражданином, при этом не разрушив процедуру финансового оздоровления", - пояснил председатель комитета Сергей Гаврилов.

Рассмотрение законопроекта планируется 26 сентября.

Фото: ЗАКС.ру