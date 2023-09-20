Администратора пацифистского Telegram-канала из Коми повторно задержали силовики для допроса

В Коми правоохранительные органы задержали администратора пацифистского Telegram-канала из Вуктылы Николая Фарафонова, об этом пишет 7х7*.

Сотрудники ФСБ забрали Фарафонова из квартиры его знакомой, ее также вызвали на допрос.

Еще 7 сентября в квартиру блогера ворвался ОМОН города Сыктывкар. Тогда сотрудники полиции провели у Фарафонова обыск и также увезли на допрос.

Оказалось, что поводом для задержания стала жалоба местного жителя на посты и картинки блогера в социальных сетях. После первого допроса Фарафонова отпустили, и он переехал к знакомой.

В сентябре 2022 года силовики уже интересовались Фарафоновым. Тогда на него составили административный протокол о дискредитации ВС РФ и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

*Минюст внес "7х7" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.ру