Доходы Петербурга в 2024 году должны составить 1,16 трлн рублей

Доходы Петербурга в ближайшие три года в общей сложности должны превысить 3,78 трлн рублей, заявили в администрации города. Там сообщили о готовности проекта бюджета на 2024 год и плановые 2025 и 2026 года.

В Смольном рассказали, что в будущем году доход должен Петербурга должен составить 1,16 трлн рублей, а расходы – 1,29 трлн рублей. В 2025 году планируемые доходы - 1,25 трлн рублей, а расходы - 1,31 трлн рублей. В 2026 году показатели должны составить: доход - 1,35 трлн рублей, расходы - 1,37 трлн рублей.

В администрации заявили, что основную часть доходов - 90% - будут составлять поступления от налогов. В Смольном планируют, что к 2026 году триллион будет набираться с двух видов налогов: на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

Наиболее значимые расходы в администрации обещают направить деньги на то, чтобы сделать Петербург "комфортным, социальным, умным и открытым". В частности, в 2024 году планируется направить на развитие транспортной системы – 284 млрд рублей, на развитие образования – 280 млрд рублей, на развитие здравоохранения – 191 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 132 млрд рублей, на обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт‑Петербурга – 83 млрд рублей.

Проект закона о бюджете на ближайшие три года 20 сентября должны направить на антикоррупционную экспертизу, заявили в администрации. После этого документ планируется обсудить на заседании правительства Петербурга, а затем направить на согласование в Законодательное собрание.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру