В Москве ужесточили меру двум фигурантам дела о подпольных штабах Навального*

Двое фигурантов уголовного дела о подпольных штабах Навального* в Москве были переведены из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщила 20 сентября "Медиазона"**. Против студентки ВШЭ Алины Олехнович и выпускника вуза Ивана Трофимова выдвинуты обвинения в участии в деятельности запрещенной на территории России организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты связаны с некой сетью подпольных штабов Навального*, "которая занимается подрывной деятельностью на территории РФ".

Олехнович и Трофимов были задержаны 26 июля, на следующий день Басманный суд Москвы отправил их под домашний арест. Позднее апелляционная инстанция отменила это решение.

Заседание суда 20 сентября проходило в закрытом режиме. Тем не менее стало известно о случившемся ранее ужесточении меры пресечения для обоих фигурантов. Суд постановил продлить им арест до 24 декабря.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.