Московский суд рассмотрит второй протокол от Роскомнадзора в отношении Татьяны Лазаревой*

Пресненский суд Москвы 18 сентября зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за неиспользования маркировки иностранного агента, об этом пишет ТАСС.

"Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Т. Ю. Лазаревой", – рассказал источник ТАСС.

В случае, если суд признает ее виновной по статье о несоблюдении закона о деятельности иноагентов (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), Лазаревой* придется заплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

На данный момент дата рассмотрения дела неизвестна.

В июне 2023 года телеведущую уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в материалах социальных сетей.

*Минюст внес Татьяну Лазареву в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.ру