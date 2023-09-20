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Новости 17:54

Потерянная табличка "Последнего адреса" на Васильевском острове неожиданно нашлась

фото ЗакС политика Потерянная табличка "Последнего адреса" на Васильевском острове неожиданно нашлась

В среду, 20 сентября, вдруг нашлась табличка "Последнего адреса" с именем военного Константина Благово, которая висела на 14-ой линии Васильевского острова, об этом пишет MR7.ru.

Памятная табличка пропала 2 сентября вскоре после установки. Однако 20 сентября ее нашла местная жительница на том же доме, где табличка была изначально установлена. Она лежала у мемориальной доски конструктору Котельникову.

Табличку установили в память о репрессированном герое Первой Мировой войны военном Константине Благово на доме №31 14-ой линии Васильевского острова. В годы гражданской войны Константин Благово, находясь уже в отставке по состоянию здоровья, организовывал работу эвакуационного пункта в Крыму — и продолжал работать как при власти красных, так и при белых. Из-за этого его и арестовали большевики. Вскоре после этого он был расстрелян. В 1995 году прокуратура пересмотрела его дело и реабилитировала.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7.ru


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