В Петербурге прокуратура заставила банк списать кредит семьи участника СВО

Прокуратура Красногвардейского района сообщила 20 сентября, что защитила права вдовы участника специальной военной операции. Петербурженка обратилась в надзорное ведомство из-за того, что банк не списал ей кредит после гибели мужа.

По факту жалобы в прокуратуре завели проверку. По ее результатам сотрудники установили, что в нарушение законодательства банк не прекратил кредитные обязательства семьи погибшего.

"После вмешательства надзорного ведомства задолженность по кредиту вдовы участника специальной военной операции списана в полном объеме", — отчитались в прокуратуре.

Также в ведомстве сообщили, что "ориентированы на обеспечение всеми имеющимися надзорными средствами" на защиту прав участников СВО и членов их семей.

Фото: ЗАКС.Ру