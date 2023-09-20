Весной 2024 года власти Финляндии продолжал строительство ограждения на российско-финской границе

Финские власти планируют продолжит весной строить ограждения на российско-финской границе, об этом пишет "Фонтанка.ру" 20 сентября со ссылкой на финские СМИ.

На данный момент известно, что в бюджете на 2023 год заложено 139 млн евро на строительство границы в Карелии. Этого должно, по мнению финских пограничников, хватить на 70 километров забора. На юго-востоке Финляндии построят около 52 километров ограждения, где расположены наиболее популярные КПП.

Забор протяженностью 8 километров установят в Северной Карелии и еще длиной 5 километров в Каймуу и Лапландии.

Первый участок забора начали возводить в Иматре в феврале 2023 года. Общая планируемая протяженность забора должна составить 1 300 километров.

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