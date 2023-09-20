Полиция Петербурга отчиталась об утренних обысках в МРЭО

Петербургский Главк рассказал об обысках в Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) ГИБДД, состоявшихся утром 20 сентября. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о получении взяток организованной группой (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Сотрудники экономической полиции провели совместно с оперативниками собственной безопасности и следователями более 30 обысков в МРЭО, офисах коммерческих фирм и в местах проживания фигурантов дела. По версии силовиков, после закрытия "коммерческих" МРЭО в Петербурге бизнес-схемы в ГИБДД никуда не исчезли, а лишь "приобрели латентный характер".

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 30-летний петербуржец организовал незаконную схему по предоставлению платных услуг по внеочередной регистрации автомобилей. К участию в схеме привлекли сотрудников МРЭО Петербурга и создали несколько сайтов, внешне похожих на официальные ресурсы Госавтоинспекции. За ускорение регистрации с клиентов брали по 10 тысяч рублей, другие услуги стоили дороже. Суммарный ежегодный доход от деятельности мог исчисляться десятками миллионов рублей, полагают в полиции.

Предполагаемый организатор схемы был задержан в аэропорту Барнаула по возвращении из Таиланда. В ходе обысков были изъяты финансовая документация и электронные носители. "В следственные органы доставлены 14 предполагаемых участников противоправной деятельности, включая основных фигурантов", — отчитались в полиции.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)