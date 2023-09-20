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"Метрострой Северной столицы": Никаких решений о смене директора в данный момент нет

фото ЗакС политика "Метрострой Северной столицы": Никаких решений о смене директора в данный момент нет

В пресс-службе "Метростроя Северной столицы" (МССС) прокомментировали сообщения СМИ о возможной смене руководства компании. По словам представителя компании, на сегодняшний день решений об отставке нынешнего директора нет.

"Никаких решений об отставке руководителя в данный момент не принималось. О любых изменениях будет сообщено по итогам заседания совета директоров компании", - цитирует  "Деловой Петербург" заявление пресс-службы МССС. 

Заседание совета директоров "Метростроя Северной столицы" назначено на 22 сентября. По данным издания "Фонтанка.ру", в повестку мероприятия включен вопрос о смене руководителя компании. 

В пресс-службе МССС подчеркнули, что кадровые перестановки, состоятся они или нет, в любом случае никак не повлияют на сроки сдачи новых станций метро.

Фото: ЗАКС.ру


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