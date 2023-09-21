На Выборгской стороне серьезно травмировались двое дорожных полицейских

Петербургская полиция проводит проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Выборгском районе рано утром 21 сентября, о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Возле пересечения Лесного проспекта и Нейшлотского переулка столкнулись двигавшиеся навстречу друг другу служебный автомобиль ГИБДД и BMW. Двое правоохранителей пострадали, им потребовалась госпитализация. Водитель BMW травм не получил.

"Фонтанка" уточняет, что машины раскидало по всей проезжей части и что в результате аварии на Лесном проспекте стали скапливаться остановившиеся трамваи.

Фото: ЗАКС.Ру