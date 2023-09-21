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Новости 10:17

СК хочет забрать у МВД дело об аварии с микроавтобусом в Красном Селе

фото ЗакС политика СК хочет забрать у МВД дело об аварии с микроавтобусом в Красном Селе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал ведомственную проверку, касающуюся дорожной аварии в Красном Селе, которая случилась в марте и привела к уголовному делу. Об этом сообщает информационный центр СК.

В социальных сетях появилась информация о несогласии граждан с ходом расследования дела, которым в настоящее время занимается МВД. Следственный комитет ранее добивался передачи дела, возбужденного по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения), в собственное ведение, но столкнулся с отказом прокуратуры.

Рассматриваемый инцидент представлял собой наезд микроавтобуса на людей, ждавших общественный транспорт на остановке. Полученные ими травмы потребовали длительного лечения. По распоряжению Бастрыкина петербургские сотрудники СК проведут процессуальную проверку того, как полицейские расследуют дело.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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