В центре Петербурга после драки нелегальных мигрантов закрыли кафе

В кафе "Шафран" на Пушкинской улице в Петербурге мигранты устроили массовую драку, в результате которой правоохранители возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Конфликт между семерыми мужчинами завязался из-за того, что они не поделили очередь на танцпол, передает региональный главк МВД.

Зачинщиком полиция считает 38-летнего гражданина "сопредельной страны", у которого силовики забрали на спецстоянку черный джип Mercedes.

У остальных участников потасовки обнаружились проблемы с документами, в связи с чем им грозят административные дела и выдворение. Работу кафе, где случился инцидент, приостановили.

фото: ГУ МВД по Петербургу