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Новости 11:05

Подготовка к отопительному сезону в Петербурге подходит к концу

фото ЗакС политика Подготовка к отопительному сезону в Петербурге подходит к концу

В Петербурге завершаются подготовительные работы к отопительному сезону, о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов. Он выразил благодарность всем специалистам, причастным к проведенным мероприятиям.

В межсезонье инженеры провели свыше двух тысяч противоаварийных тренировок на теплосетях и привели в нормативное состояние более 70 тысяч км коммуникаций. К зиме также подготовили более 24 тысяч жилых домов: работы в том числе проводились на крышах.

В будущем чиновники Смольного хотят управлять большей частью городских теплосетей и напрямую финансировать по мере необходимости их реконструкцию.

фото: Александр Беглов / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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