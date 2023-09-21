Подготовка к отопительному сезону в Петербурге подходит к концу

В Петербурге завершаются подготовительные работы к отопительному сезону, о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов. Он выразил благодарность всем специалистам, причастным к проведенным мероприятиям.

В межсезонье инженеры провели свыше двух тысяч противоаварийных тренировок на теплосетях и привели в нормативное состояние более 70 тысяч км коммуникаций. К зиме также подготовили более 24 тысяч жилых домов: работы в том числе проводились на крышах.

В будущем чиновники Смольного хотят управлять большей частью городских теплосетей и напрямую финансировать по мере необходимости их реконструкцию.

фото: Александр Беглов / Telegram