Смольный обеспечил новым жильем 218 семей с детьми-инвалидами

В 2023 году петербургские семьи с детьми-инвалидами получили социальные выплаты на покупку жилья, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

При содействии администрации Петербурга 218 семей с детьми-инвалидами получили выплаты на покупку жилья на общую сумму 2,25 млрд рублей. По данным Смольного, жилищный план по обеспечению выплатами этой категории выполнен на 97%.

Среди всех категорий выплат самая большая именно у семей с детьми с ограниченными возможностями – в среднем они получают около 10,3 млн рублей. Такой суммы, по мнению властей, достаточно, чтобы улучшить жилищные условия.

Поддержку имеют право получить семьи с детьми-инвалидами, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма или на учет нуждающихся в содействии Петербурга в улучшении жилищных условий.

Всего в 2023 году на поддержку таких семей было выделено 2,34 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.ру