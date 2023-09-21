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Новости 12:24

Депутаты Петербурга предложили создать закон о бюджетировании инициатив горожан

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга предложили создать закон о бюджетировании инициатив горожан

Бюджетно-финансовый комитет (БФК) Законодательного собрания Петербурга подготовил законопроект об "инициативном бюджетировании". Документ опубликован в базе документов парламента.

По проекту закона, в Петербурге предлагается установить возможность направления бюджетных денег на реализацию инициатив горожан. Отбирать проекты надо на конкурсной основе, сказано в документе. Решение принимает и контролирует весь процесс правительство Петербурга, а затем отчитывается. При этом в документе отмечается, что должно проходить публичное обсуждение проектов. Участвовать в конкурсе могут петербуржцы старше 14 лет. 

Глава БФК и депутат от "Единой России" Денис Четырбок в материалах к законопроекту сообщил, что документ поможет "обеспечить непосредственное участие жителей в определении приоритетных направлений расходования" бюджетных денег. Парламентарий предположил, что инициативы граждан будут отражать их реальные потребности и интересы. 

Напомним, сейчас в Петербурге действует проект "Твой бюджет". В его рамках ежегодно жители города предлагают властям реализовать те или иные их инициативы. С помощью конкурса определяются наиболее популярные проекты, а затем их реализовывают за счет бюджетных денег. 

София Саттарова / Фото: Pixabay


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