Возле "Ломоносовской" на полтора месяца ограничат движение

Дорожные работы в ближайшее время надолго затруднят движение по двум магистралям на юге Петербурга.

В списке новейших ограничений, опубликованном Государственной административно-технической инспекцией, наиболее болезненными для автовладельцев выглядят дорожные работы на Ивановской улице. Они начнутся в субботу 23 сентября и продлятся до 5 ноября.

Таким образом, по напряженному участку, проходящему от Володарского моста мимо станции метро "Ломоносовская" к путепроводу над станцией Сортировочная, станет еще сложнее проехать.

Самое длительное ограничение вводится на всем протяжении Карпатской улицы в Купчино (1,7 км). По ней не ходит общественный транспорт. Здесь чинить дорогу собираются с 23 сентября по 24 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру