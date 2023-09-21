ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:35

Возле "Ломоносовской" на полтора месяца ограничат движение

фото ЗакС политика Возле "Ломоносовской" на полтора месяца ограничат движение

Дорожные работы в ближайшее время надолго затруднят движение по двум магистралям на юге Петербурга.

В списке новейших ограничений, опубликованном Государственной административно-технической инспекцией, наиболее болезненными для автовладельцев выглядят дорожные работы на Ивановской улице. Они начнутся в субботу 23 сентября и продлятся до 5 ноября.

Таким образом, по напряженному участку, проходящему от Володарского моста мимо станции метро "Ломоносовская" к путепроводу над станцией Сортировочная, станет еще сложнее проехать.

Самое длительное ограничение вводится на всем протяжении Карпатской улицы в Купчино (1,7 км). По ней не ходит общественный транспорт. Здесь чинить дорогу собираются с 23 сентября по 24 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама