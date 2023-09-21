Глава СПЧ призвал к созданию своих мессенджеров вместо блокировок зарубежных

На проходящем в Сочи форуме "Вся Россия – 2023" глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался о будущем мессенджеров и социальных сетей в стране. С его точки зрения, дальнейшая блокировка зарубежных сервисов представляет собой не самый предпочтительный вариант.

"Нужно создавать свои мессенджеры, это единственный верный путь. Чтобы не возникало вопросов, насколько те или иные зарубежные мессенджеры контролируются западными спецслужбами и стоит ли ограничивать к ним доступ", - сформулировал он в разговоре с ТАСС свою позицию.

Рассуждая о блогерах и каналах в Telegram, Фадеев пришел к выводу, что они не способны уничтожить традиционные СМИ. Чиновник считает, что в любом случае соцсети ориентируются на журналистские материалы и без них не жизнеспособны. При этом деятельность блогеров, по мнению Фадеева, необходимо регулировать строже.

фото: Telegram-канал СПЧ