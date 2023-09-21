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Новости 13:09

Водоканал за лето 2023 года занимался очисткой от загрязнений более 70 водных объектов

фото ЗакС политика Водоканал за лето 2023 года занимался очисткой от загрязнений более 70 водных объектов

Сотрудники петербургского Водоканала более 70 раз выезжали для предотвращения загрязнения водоемов и ликвидации запахов летом 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Водоканале выделили самые популярные причины выезда специалистов: загрязнение водных объектов в Петербурге (41 раз) и появление неприятного запаха (21 раз). Кроме этого, специалисты зафиксировали 4 случая сброса загрязняющих веществ в системы водоотведения.

Особое внимание было уделено Финскому заливу и реке Неве, поскольку качество воды в заливе полностью зависит от стоков Невы. 

Сотрудники Водоканала попросили петербуржцев не оставаться равнодушными к проблеме загрязнения вод и обращаться в предприятие в случае обнаружения несанкционированных сливов.

Фото: ЗАКС.ру


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