Водоканал за лето 2023 года занимался очисткой от загрязнений более 70 водных объектов

Сотрудники петербургского Водоканала более 70 раз выезжали для предотвращения загрязнения водоемов и ликвидации запахов летом 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Водоканале выделили самые популярные причины выезда специалистов: загрязнение водных объектов в Петербурге (41 раз) и появление неприятного запаха (21 раз). Кроме этого, специалисты зафиксировали 4 случая сброса загрязняющих веществ в системы водоотведения.

Особое внимание было уделено Финскому заливу и реке Неве, поскольку качество воды в заливе полностью зависит от стоков Невы.

Сотрудники Водоканала попросили петербуржцев не оставаться равнодушными к проблеме загрязнения вод и обращаться в предприятие в случае обнаружения несанкционированных сливов.

Фото: ЗАКС.ру