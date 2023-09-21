Депутат ЗакСа Дмитрий Павлов попал в ДТП с такси на служебной Toyota Camry

Служебная Toyota Camry с депутатом Законодательного собрания Дмитрием Павловым ("Новые люди") попала в ДТП, об этом парламентарий сообщил в своих социальных сетях.

Как сообщил Павлов, он с водителем на служебном автомобиле ехал по Приморскому шоссе вечером 20 сентября. В какой-то момент в машину врезалось такси, водитель которого, по словам депутата, не соблюдал дистанцию

Сам депутат никак не пострадал, но отметил, что немного испугался. Домой он поехал на такси, а его водитель остался ждать сотрудников ДПС, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Фото: ЗАКС.ру