ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:38

Суд Сыктывкара продлил арест социологу Борису Кагарлицкому*

фото ЗакС политика Суд Сыктывкара продлил арест социологу Борису Кагарлицкому*

Сыктывкарский городской суд 21 сентября продлил срок содержания под стражей главного редактора ИА "Рабкор" Бориса Кагарлицкого*, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Сыктывкара.

Кагарлицкий пробует в СИЗО минимум до 24 ноября. Социологу вменяют статью о публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ), по ней ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Дело началось с поста в Telegram о взрыве в октябре 2022 года на Крымском мосту. Правоохранители увидели в нем оправдания терроризма.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама