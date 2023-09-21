Суд Сыктывкара продлил арест социологу Борису Кагарлицкому*

Сыктывкарский городской суд 21 сентября продлил срок содержания под стражей главного редактора ИА "Рабкор" Бориса Кагарлицкого*, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Сыктывкара.

Кагарлицкий пробует в СИЗО минимум до 24 ноября. Социологу вменяют статью о публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ), по ней ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Дело началось с поста в Telegram о взрыве в октябре 2022 года на Крымском мосту. Правоохранители увидели в нем оправдания терроризма.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.ру