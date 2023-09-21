Смольный проиграл суд желающим видеть перила на опасном переходе в центре города

Куйбышевский районный суд Петербурга частично удовлетворил коллективный иск горожан, недовольных отсутствием безопасных перильных ограждений на перекрестке улицы Марата и Социалистической улицы.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, комитет по благоустройству должен будет в течение полутора лет включить адрес в свою программу для установки пешеходных ограждений.

Истцы настаивали на том, чтобы адрес был включен в ведомственную программу на 2024 год. Суд принял во внимание временные особенности процедуры формирования бюджета. На заседании чиновники не стали спорить с тем, что монтаж безопасных объектов благоустройства необходим.

Фото: ЗАКС.Ру