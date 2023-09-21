Голикова отметила резкое сокращение числа 30-39 летних сотрудников

Работающих россиян в возрасте от 30 до 39 лет становится меньше в экономике почти на треть. Такие цифры озвучила "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%. Но растет количество молодых и более возрастных", - приводит ее слова "Интерфакс".

Наибольший дефицит кадров и возрастной дисбаланс на рынке труда наблюдается в таких отраслях, как промышленность, транспорт и строительство. В отличие от рабочих специальностей, сферы финансов и страхования, напротив, испытывают, по словам Голиковой, "перебор" компетентных профессионалов.

Описываемая тенденция, констатировала чиновница, вынуждает правительство менять принципы подготовки кадров как в учреждениях среднего специального образования, так и в вузах.

Фото: Правительство России / Telegram