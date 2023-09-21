Чиновникам не понравилась торговля черепахами у "Проспекта Большевиков"

Возле станции метро "Проспект Большевиков" в Петербурге задержали мужчину, который продавал красноухих черепах. Об этом сообщает северо-западное управление Росприроднадзора. Торговцу под открытым небом вынесли предостережение.
Чиновники установили, что нарушитель держал животных в неподходящем температурном режиме. Черепахи также нуждаются в специальном ультрафиолетовом излучении, которое отсутствовало.
Созданные для животных условия могли привести к их гибели. Природоохранное ведомство напомнило об обязанности продавца указывать видовое название животного, требования к условиям его содержания и самому поддерживать эти условия во время продажи.