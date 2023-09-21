Хинштейн подготовил законопроект, позволяющий Росгвардии иметь добровольцев

Депутат Госдумы Александр Хинштейн вместе с другими членами Федерального собрания подготовил пакет инициатив, открывающий для Росгвардии возможность иметь добровольческие формирования. Предполагается тем самым, что силовое ведомство будет уравнено в полномочиях с Минобороны.

Новейшая депутатская активность продиктована активным участием Росгвардии в военной спецоперации. На ее добровольцев авторы пакета законопроектов предлагают распространить те же льготы и социальные гарантии, что и на добровольцев Минобороны.

"Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т. д.", - пояснил единоросс в своем Telegram-канале.

В новейшем посте депутат также опроверг слухи о вхождении в Росгвардию некоторых бывших частей ЧВК "Вагнер".

фото: Александр Хинштейн / Telegram