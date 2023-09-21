В Петербурге установили прожиточный минимум на 2024 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении прожиточного минимума, документ опубликовали 20 сентября, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно постановлению, прожиточный минимум в Петербурге в 2024 году на душу населения составит 16 322 рубля, для трудоспособных граждан 17 791 рубль, для пенсионеров 14 027 рублей и для детей 15 832 рубля.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

В 2024 году прожиточный минимум вырастет на 8,1% по сравнению с 2023 годом.

Стоит отметить, что в случае, если доход гражданина меньше суммы прожиточного минимума, то он имеет право на получение социальной поддержки, например, выплату детских пособий или надбавку к пенсии.

Фото: ЗАКС.ру