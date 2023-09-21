В России приостановили вакцинацию подростков от коронавируса

Россияне в возрасте от 12 до 18 лет утратили возможность привиться от коронавируса, о чем сообщил журналистам замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. До последнего времени к этой возрастной категории применялась единственная вакцина, разработанная центром имени Гамалеи.

Приостановка процедур связана с началом третьей фазы клинических испытаний обновленной вакцины. Тестируемый на взрослых от 18 до 60 лет препарат, по словам специалиста, содержит "новый актуальный штаммовый состав".

Спустя два месяца, если по итогам испытаний модернизированную вакцину одобрят для взрослых, ее начнут апробировать на категории граждан старше 60 лет. Только после тестирования препарата на пожилых его при необходимости будут вводить подросткам.

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