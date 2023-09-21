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Новости 17:17

Карельские депутаты предложили учитывать детей мужа при выплатах единого пособия

фото ЗакС политика Карельские депутаты предложили учитывать детей мужа при выплатах единого пособия

Группа депутатов из Заксобрания Карелии обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением пересмотреть существующие принципы, в соответствии с которыми семьям назначается единое пособие на детей.

"Инициатива возникла на основании обращений граждан Республики Карелия. Проблема касается, когда в семье есть падчерицы и пасынки", - приводит ТАСС рассказ соавтора обращения, депутата Алексея Хейфеца.

Парламентарии указывают, что нередко оказываются обделенными социальными выплатами семьи, в которых живут дети от предыдущих браков. На сегодняшний день единое пособие полагается семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, при этом учитываются только общие дети и дети родителя-заявителя.

Фото: ЗАКС.Ру


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