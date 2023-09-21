ОСК не будет переезжать в "Москва-Сити" из Петербурга

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не рассматривает переезд в "Москва-Сити" в столице России, об этом пишет "Деловой Петербург" 21 сентября со ссылкой на пресс-службу компании.

"Вопрос о том, какие подразделения будут находиться в Москве, а какие в Санкт-Петербурге, находится в стадии проработки", – сообщили представители корпорации.

На данный момент сроки переезда неизвестны. Также непонятно, кого в компании коснется оптимизация, о которой ранее говорили в СМИ.

Ранее появилось сообщение о том, что корпорация собирается вернуться из Петербурга в Москву. В Северную столицу ОСК перебралась еще 2 года назад.

Необходимость переезда обосновывается пешей доступностью Минпромторга и головного офиса банка ВТБ. Месяца назад ОСК перешла в его управление.

Фото: сайт ОСК