Петербуржец с разбитой машиной подал в суд на муниципалов из "Обуховского"

Невский районный суд Петербурга вынес решение по иску Александра Шимчика, который подал иск к местной администрации МО "Обуховский", садово-парковому предприятию "Невское" и гаражно-стояночному потребительскому кооперативу "Балтиец" из-за разбитой деревом машины.

Ущерб от повреждения автомобиля, который был причинен два года назад на бульваре Красных Зорь, потерпевший оценил в 359 800 рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, из всех ответчиков на заседание явился только представитель муниципалитета. Против своего статуса в деле он возражал.

На суде выяснилось, что дерево спилили спасатели на принадлежащей ГСПК "Балтиец" территории, поэтому всю запрашиваемую сумму взыскали именно с этой организации.

Фото: ЗАКС.Ру