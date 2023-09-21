Петербургский суд наложил запрет на капремонт набережной Мойки

Арбитражный суд Петербурга 20 сентября наложил запрет на исполнение контракта по капитальному ремонту набережной реки Мойки, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Начальная стоимость проекта была оценена в 1,9 млрд рублей. Заказчиком работ стал ГБУ "Мостотрест", в конкурсе 6 июня победила компания "ПСБ "Жилстрой", а 17 июня стороны заключили контракт, несмотря на запрет суда.

В суде истцом выступила компания "Возрождение", которая также участвовала в аукционе. Главная претензия компании — отсутствие опыта работы с ремонтами трасс у "ПСБ "Жилстроя".

Во вторник, 19 сентября, арбитраж признал контракт недействительным, а через день удовлетворил ходатайство о замене обеспечительной меры — теперь "Мостотрест" и "ПСБ "Жилстрой" не смогут исполнить заключенный контракт.

Фото: ЗАКС.ру