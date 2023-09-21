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Новости 18:05

В петербургском метро маломобильным пассажирам предложат кресла-коляски

фото ЗакС политика В петербургском метро маломобильным пассажирам предложат кресла-коляски

Петербургская подземка запустила пилотный проект, в рамках которого гражданам с ограниченными возможностями на станциях будут выдавать кресла-коляски.

Предполагается, что приспособление облегчит таким пассажирам подъем на эскалатор и спуск с него. Помимо колясок, маломобильных граждан готовы будут сопровождать до станции назначения или пересадки специальные сотрудники. Всего до конца года метрополитен закупит в этих целях 15 кресел-колясок.

В тестовом режиме проект уже реализуется на некоторых пересадочных узлах.

Фото: ЗАКС.Ру


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