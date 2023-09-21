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Новости 18:26

В Шушарах после аварии с тягачом устранили крупный разлив нефтепродуктов

фото ЗакС политика В Шушарах после аварии с тягачом устранили крупный разлив нефтепродуктов

Петербургские специалисты по устранению аварий ликвидировали последствия возгорания, которое случилось в Пушкинском районе. Согласно сообщению комитета Смольного по природопользованию, в Автозаводском проезде возле станции метро "Шушары" сгорел тягач, перевозивший горючие жидкости.

Сотрудники служб "Пиларн" и "Экострой" убрали с улиц 11,5 тонн разлившихся нефтепродуктов. Местность обработали сорбентом.

После локализации разлива топлива сотрудники комитета и подведомственных организаций продолжают изучать обстоятельства инцидента.

фото: комитет по природопользованию


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