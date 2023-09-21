Смольный подвел итоги августа 2023 года по показателю перегруженности дорог

В комитете по транспорту Петербурга сравнили среднюю скорость автомобилей по будням с 8 утра до 8 вечера на магистральных дорогах и дорогах общего пользования в зоне платной парковки в августе 2023 года с тем же периодом 2022 года; об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным ведомства, скорость в 2023 году больше скорости в 2022 году на 4%.

На магистральных дорогах в зоне платной парковки средняя скорость составила 25,8 км/ч, в Адмиралтейском районе 26,2 км/ч, а в Петроградском 27,5 км/ч. В центральной планировочной зоне средняя скорость составила 30,3 км/ч.

На дорогах общего пользования в зоне платной парковки средняя скорость в августе составила 23,7 км/ч, в Адмиралтейском районе 24,2 км/ч, а в Петроградском 24,1 км/ч. В центральной планировочной зоне средняя скорость составила 26,6 км/ч.

Также снизился показатель перегруженности дорог, в целом по Петербургу он сократился более чем на 12,3%.

Фото: ЗАКС.ру