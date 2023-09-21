АО "ЗСД" ищет подрядчика для подготовки участка под строительство ШМСД

В Петербурге АО "ЗСД" объявило конкурс на подготовку участка от пересечения Витебского проспекта до Союзного проспекте для строительства широтой магистрали скоростного движения (ШМСД), об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на извещение, опубликованное 20 сентября на сайте госзакупок.

Начальная стоимость работ составляет 230,9 млн рублей. Подрядчику сначала нужно подготовить территорию под строительство магистрали через Неву, которая будет начинаться от проспекта Обуховской обороны до Октябрьской набережной. Подготовка заключается в обновлении инженерных сетей на обоих берегах.

Завершить работы нужно будет до конца 2025 года. Подать заявку на участие в тендере можно до 6 октября.

Фото: ЗАКС.ру