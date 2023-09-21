Московский суд дал 9,5 лет колонии строго режима начальнику IT-управления ФТС по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор по делу о взяточничестве в отношении начальника Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ФТС России Дмитрия Васильева, об этом 21 сентября пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судов.

Суд назначил Васильеву 9,5 лет колонии строго режима по делу о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), штраф в размере 10 млн рублей и запрет занимать руководящие должности в течение 10 лет.

По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 5 млн рублей при заключении госконтрактов.

Дмитрия Васильева задержали в январе 2023 года.

Фото: ЗАКС.ру