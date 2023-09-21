В сентябре всего 193 автомобиля получили право работать как такси в Петербурге

В Петербурге с 1 по 19 сентября 2023 года право работать в качестве такси получили 193 автомобиля, об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по транспорту города.

За такой же период в августе было выдано почти 4,3 тысячи лицензий, а за все месяц почти 12 тысяч.

Падение ажиотажа связывают с тем, что выписанные по старым правилам, разрешения действуют до окончания их срока, поэтому таксопарки начали регистрировать водителей про запас.

Начиная с января 2021 года в первые 19 дней каждого месяца в Петербурге регистрировалось в среднем около 430 автомобилей. Хуже сентября 2023 года показал себя апрель 2022 года – тогда лицензию получили 137 автомобилей.

С 1 сентября в силу вступил закон, который ужесточил требования к выдаче разрешений на перевозку. Теперь, чтобы автомобиль мог оказывать услугу такси, нужно оформить полис ОСАГО со специальной меткой, а машина быть белого цвета с желтой полосой и иметь экологический класс не ниже Euro-3.

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