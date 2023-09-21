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Суд Петербурга отправил непризнавшего вину фигуранта дела о взятках в МРЭО под стражу

фото ЗакС политика Суд Петербурга отправил непризнавшего вину фигуранта дела о взятках в МРЭО под стражу

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании мера пресечения для фигурантов дела о взятках в МРЭО Михаила Филатова и Рубена Довлатянца, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Заседание по ходатайству проходило в закрытом режиме. Задержали Филатова и Довлатянца 20 сентября и в этот же день им было предъявлено обвинение по статье о взятке (п.а ч.5 ст.290 УК РФ). 

Филатов вину не признал. Он и его защитник в качестве меры пресечения просили домашний арест. В конечном итоге суд ходатайство следствия удовлетворил. Филатов будет находиться под стражей до 19 ноября. 

Второй фигурант дела Рубен Довлатянц вину признал, суд назначил ему домашний арест.

Фото: ЗАКС.ру


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